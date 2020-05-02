شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 6 ريختر في مصر والان نبدء بالتفاصيل
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل بمصر اليوم، هزة أرضية على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح مركزها إحدى جزر كريت داخل البحر المتوسط، شعر بها سكان محافظتي القاهرة والجيزة.
وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، في بيان اليوم، أن الهزة الأرضية كانت في الساعة 2 مساء وبقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10كم، مؤكدا أنه لم تصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية بقوة 6 ريختر في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.