شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 3336 والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم السبت أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض (كوفيد-19) في تركيا ارتفع بواقع 78 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 3336، فضلا عن 1983 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
وأفادت بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 124375، وهي أعلى حصيلة خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة وأكثر بقليل من روسيا.
وتعافى حتى الآن 58259 شخصا. وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت في تركيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 36318، مما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشي الجائحة إلى ما يزيد على 1.1 مليون.
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