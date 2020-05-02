عملية نوعية للجيش المصري تستهدف إرهابيين عقب هجوم بئر العبد

العريش “سيناء” ـ وكالات: أعلن الجيش المصري مساء امس الاول مقتل “تكفيريين شديدي الخطورة” في شمال سيناء، غداة سقوط 10 جنود بين قتيل وجريح، في انفجار استهدف مركبتهم العسكرية المدرعة في المحافظة نفسها الخميس الماضي. وقال تامر الرفاعي المتحدث باسم الجيش المصري على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم استهداف عدد 2 فرد تكفيرى شديدي الخطورة، عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكي وكمية من الذخائر”. والخميس أسفر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد في منطقة شمال سيناء، عن مقتل وإصابة 10 جنود بينهم ضابط. وكانت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم “داعش” ذكرت أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

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