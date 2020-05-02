كورونا يحصد أرواح أكثر من 50 صحفيا

باريس ـ وكالات: حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من 50 صحفيا حول العالم في شهرين فقط. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة “برس أمبليم كامبين” الحقوقية، قولها إن 55 صحفيا وافتهم المنية في نحو 23 دول حول العالم جراء فيروس كورونا. وشددت المنظمة أنها غير متأكدة عما إذا كان الصحفيون توفوا بـ”كوفيد 19″ خلال أداء عملهم أم خارجه. وقالت إن الطواقم الإعلامية، كثيرا ما تفتقر للوازم الحماية الضرورية لتغطية مستجدات الوباء. وتعتبر الإكوادور الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الصحفيين الذي توفوا بفيروس كورونا، حيث سجلت 9 وفيات، كما توفي في الولايات المتحدة 8 صحفيين، وفي البرازيل 4 أشخاص، وفي بريطانيا وإسبانيا 3 صحفيين.

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