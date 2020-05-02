كورونا المستجد: المتعافون لا يصابون مجددا.. وأميركا تجيز استخدام عقار (ريمديسيفير) للعلاج

في السياسة 2 مايو,2020 نسخة للطباعة

ـ حالات تعاف بالسعودية والكويت وعلاج إماراتي بالخلايا الجذعية ـ 776 إصابة جديدة في قطر واليمن تؤكد أول إصابة في عدن ـ العراق يتوقع قرب انتهاء الأزمة و25 إجمالي الوفيات في لبنان ـ حصيلة مرتفعة للإصابات في يوم واحد بمصر والسودان يشدد الحظر ـ إصابات جديدة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ـ أميركا تسجل 30 ألف إصابة في يوم وبريطانيا تصل لـ100 ألف فحص ـ 207 آلاف إصابة في إيطاليا والألمان يخشون الإصابة في محلات الحلاقة ـ تراجع الحالات الخاضعة للعلاج في فرنسا وارتفاع الوفيات بتركيا ـ أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة في روسيا وحالة واحدة في الصين ـ اليابان في طريقها لتمديد الطوارئ والهند تمدد إجراءات الإغلاق

سيئول ـ عواصم ـ وكالات: أوضح باحثون في مركز كوريا الجنوبية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أنه من المستحيل أن تحصل الإصابة مجددا بفيروس كورونا (كوفيد 19) في جسم الإنسان بعد التماثل للشفاء بشكل كامل، وذلك بعدما أثيرت مؤخرا، مخاوف صحية عارمة بعدما ذكرت بعض التقارير أن مصابين سابقين بالفيروس، انتكسوا مجددا فشخصت حالتهم بـالإيجابية. وقد رجح العلماء في المؤسسة أن يكون تشخيص الإصابات وسط أشخاص متعافين ناجما عن ثغرات في عمليات الفحص عن طريق “تفاعل البوليمارز المتسلسل”. وأضافت المؤسسة العلمية المرموقة، أن تلك الفحوص التي جاءت إيجابية لأنها لم تستطع أن تميز بين آثار حية من الفيروس، وبين بقايا ميتة وغير ضارة منه في جسم الإنسان. وأصيب أكثر من 3 ملايين و413 ألف شخص بالفيروس حول العالم بينما بلغ عدد الوفيات به أكثر من 239 ألف حتى إعداد الخبر.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أجازت لشركة جلياد ساينسيس الاستخدام الطارئ لعلاجها التجريبي المضاد للفيروسات ريمديسيفر لعلاج المصابين بمرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا. ووصف دانيال أودي الرئيس التنفيذي للشركة الإجراء خلال اجتماع بترامب بالبيت الأبيض بأنه خطوة أولى مهمة وقال إن الشركة ستتبرع بعدد 1.5 مليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى. وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت مساء امس الاول إنه ينبغي لدول العالم رفع إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا بالتدريج و”مراقبة” الفيروس والاستعداد لإعادة فرض الإجراءات إذا قفزت أعداد الإصابة مجددا.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية تعافي 392 مصابا بفيروس كورونا، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 3555. كما أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت تعافي 101 مصاب بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي لحالات الشفاء 1703. من جهتها، أُعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن منح براءة اختراع لعلاج الالتهابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد من خلال الخلايا الجذعية، وهو ما يمنح بارقة أمل لتطويق الوباء الذي أصاب أكثر من ثلاثة ملايين شخص في العالم. وجرى تطوير هذا العلاج من قبل فريق أطباء وباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وتقوم التقنية على استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 13326.

الى ذلك، أعلن اليمن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة عدن مما يرفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 7 مع حالتي وفاة. بينما أكد مدير مستشفى الكندي التعليمي في العاصمة العراقية بغداد سالم البهادلي أن المعطيات الحالية تشير إلى قرب انتهاء أزمة فيروس كورونا في العراق. فيما أعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى25 حالة.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس إضافة إلى 14 حالة وفاة. من جهته، أعلن السودان تشديد إجراءات الحظر الشامل في العاصمة الخرطوم، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. في السياق، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن 8 من أفراد عائلة واحدة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطتهم لأحد أفراد العائلة المصاب بالفيروس، فيما اعلنت السلطات الإسرائيلية تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 16152. دوليا، ارتفع عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنحو 30 ألف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتوفي أكثر من ألفي شخص، بحسب آخر إحصائيات جامعة جون هوبكنز الأميركية. من جهته، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بريطانيا وصلت لهدف إجراء مئة ألف فحص كورونا يوميا بنهاية أبريل. وقد ارتفع عدد الإصابات المؤكدة للفيروس في بريطانيا بنسبة 4ر7 بالمئة لتصل إلى 178685 حالة. وفي إيطاليا، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 207 آلاف و428 حتى إعداد الخبر. من جهتها، ستسمح ألمانيا بإعادة فتح صالونات تصفيف الشعر اعتبارا من غد الاثنين، ولكن الكثير من الألمان ليسوا على يقين مما إذا كان ذهابهم إلى هناك سيكون فكرة جيدة أم لا. وكشف استطلاع للرأي أن نحو 13% من الألمان لديهم مخاوف كبيرة من ذلك. وفي فرنسا، اعلن مسؤول كبير بقطاع الصحة تراجع الحالات الخاضعة للعلاج في المستشفيات وفي وحدات الرعاية الفائقة. فيما أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد 19 في تركيا زاد 84 شخصا ليصل إجمالي الوفيات إلى 3258. بدورها، أكدت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 9623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن الصين سجلت حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد. يأتي ذلك فيما تدرس الحكومة اليابانية تمديد حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فيما قررت الحكومة الهندية تمديد إجراءات الإغلاق العام. الى ذلك، قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، إن ماليزيا ستسمح لأغلب الأعمال باستئناف أنشطتها بدءا من الرابع من مايو لتخفف بذلك القيود التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا. في حين أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة عن 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 17101 حالة.