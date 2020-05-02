إسبانيا تعتزم تمديد "طوارئ كورونا" أسبوعين إضافيين

وكالات - الخليج 365السبت 2020/5/2 11:24 م بتوقيت أبوظبي
قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، السبت، إن حكومة بلاده ستطلب تمديد حالة الطوارئ المفروضة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة أسبوعين.
وقال سانشيز، خلال خطاب متلفز: "إن الحكومة ستطلب من البرلمان في السادس من الشهر المقبل تأييد تمديد حالة الطوارئ المستمرة حاليا حتى التاسع من مايو/أيار، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
وأضاف سانشيز أن حالة الطوارئ أثبتت نجاحها في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بات تحت للسيطرة في إسبانيا.
وبدأت إسبانيا في فرض حالة الطوارئ في 14 مارس/آذار، ثم تم تمديدها بعد ذلك كل أسبوعين بسبب تفشي الفيروس في البلاد.
والجمعة، أعلنت إسبانيا، تسجيل 281 حالة وفاة و1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 24824 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 215216، في حين تماثلت 114678 حالة للشفاء.
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