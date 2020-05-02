غموض بشأن موعد الحكم على باحثة فرنسية معتقلة بإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة دعم الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه المعتقلة في طهران، السبت، أنه ليس هناك "أي تاريخ في الأفق" لصدور الحكم بحقها في ختام محاكمتها.

يأتي ذلك بينما كان محامي الدفاع عن الباحثة الفرنسية أفاد في وقت سابق أن الحكم سيصدر أواخر أبريل/نيسان الماضي، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت بياتريس إيبو وجان فرنسوا بايار العضوان في اللجنة في بيان إن "الآلية القضائية غامضة للغاية ولم يتم احترام مهلة أسبوع التي تم إعلانها أساسا بين المحاكمة وصدور الحكم، وهو ما لاحظناه جميعا".

وتابع البيان "عليها بالتالي الانتظار لمزيد من الوقت، ونحن أيضا، من غير أن يكون لدينا أي تاريخ في الأفق".

واعتقل الحرس الثوري الإيراني عالمة الأنتروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي فاريبا عادلخاه (60 عاما)، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس، في 5 يونيو/حزيران 2019 في مطار طهران ووجهت إليها تهمتا "التواطؤ للمساس بالأمن القومي" و"الدعاية ضد نظام"، وهما تهمتان اعتبرتهما لجنة الدعم سخيفتين.

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وبعد مثولها أمام القضاء الإيراني في طهران في 19 أبريل/نيسان الماضي، أعلن محاميها أن المحكمة ستصدر حكمها خلال ثمانية أيام، مبديا أمله في تبرئتها.

وقالت لجنة الدعم إن الباحثة في حال أفضل بعدما أنهكها إضراب عن الطعام لزمته مدى 49 يوما بين نهاية ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط، مؤكدة أنها "لا تزال قوية".

وكانت إيران أفرجت في أواخر مارس/آذار الماضي عن رفيقها وشريكها الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي أوقف معها عندما حضر إلى إيران للانضمام إليها.

وتحدثت طهران يومها عن عملية تبادل مع مهندس إيراني معتقل في فرنسا وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه.