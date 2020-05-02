جرائم مخابرات قطر في ليبيا باعترافات مرتزق سوري

نشرت السلطات الليبية، مساء السبت، تسجيلا مصورا لأحد المرتزقة السوريين المقبوض عليهم في طرابلس كشف فيه سيطرة ضباط تابعين للمخابرات القطرية والتركية على مطار مصراته الليبية.



وقال مرتزق سوري الجنسية يدعى محمود جسمي المرغني ألقى الجيش الليبي القبض عليه، إن خمسة ضباط من المخابرات القطرية استقبلوهم في مطار مصراته فور وصولهم على طائرة مدنية أقلعت من إسطنبول.

وأردف المرغني في الفيديو الذي نشرته الإدارة العامة للإعلام الخارجي على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن القطريين قالوا لهم "أنتم الآن في ليبيا ولابد من الطاعة العمياء لأننا اشتريناكم لتفعلوا ما نأمركم به في ليبيا".

وأوضح المرتزق السوري ضباط مخابرات قطر يسيطرون على مطار مصراتة الليبي رفقة أتراك لتنظيم استقدام المرتزقة إلى ليبيا.







وكشف المرتزق السوري أنه ومعه 103 مرتزقة آخرين جاءوا على متن طائرة أقلعت من إسطنبول وهبطت في مطار مصراته غربي ليبيا ومعهم على الطائرة الأسلحة الخفيفة، بينما أرسلت لهم تركيا الأسلحة الثقيلة عبر البوارج التركية إلى مواني طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق.



وفي اعترافاته كشف المرتزق السوري أنه وزملائه يعملون لدى كيان مسلح يدعى "جيش النخبة التركي" ونقلوا من منطقة "حور كلس" مقابل مبلغ ألفي دولار شهريا نظير عملهم كحراسات لقواعد تركية في ليبيا لمدة تتراوح من ثلاثة إلى 6 أشهر.

وأوضح أنه تم نقلهم إالى منطقة (غازي عنتاب) بالحدود التركية السورية ومنها إلى إسطنبول بطائرة عسكرية لتقلهم طائرة مدنية من مطار إسطنبول إالى مطار مصراته.

مرتزقة من تنظيمات إرهابية أخرى مثل "جيش النخبة" و"فيلق المجد" و"فيلق الشام" و"السلطان مراد" و"صقور الشام" إضافة إلى "ميليشيا الحمزات" أرسلتهم تركيا إلى ليبيا ووزعتهم على محاور القتال في طرابلس بتمويل ورعاية قطرية، حسب اعترافات المرغني.



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وحسب تصريحات المسؤولين الليبيين تعد قطر الراعي والداعم الأول لتصدير الارهاب وتوطينه في ليبيا منذ عام 2011 وحتى الآن.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء احمد المسماري، في تصريحات سابقة، أن أول عملية قطرية على الأراضي الليبية كانت اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس عام 2011، مشيراً إلى أن هناك تواجد قطري مسلح في ليبيا خاصة في طرابلس في مناطق الزهراء ومصراته.

وقال المسماري إن "الجيش الليبي لديه تسجيلات لمحادثات تثبت التعاون بين أعضاء تنظيم القاعدة وقطر، وتؤكد دعم قطر للتنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة، لارتكاب عمليات إرهابية ضد الجيش الليبي".

ولفت إلى أن دولة قطر لم تكتفي بالتدخل المباشر في ليبيا بل دعمت أيضا فاسدين في ليبيا، وسعت لإغراق المجتمع الليبي بالأموال المشبوهة، كما أن القطريين حاولوا شراء ذمم المشايخ الفاسدين وجميعهم محصورون وموجودون تحت الملاحظة، حسب المسماري.

وكشف الجيش الليبي، في وقت مبكر التدخل القطري التخريبي في ليبيا و الموثق منذ ظهور حمد فطيس المري ضابط المخابرات القطري إلى جانب الارهابي الليبي عبد الحكيم بلحاج في اقتحام قصر باب العزيزية عام 2011 و الذي كان مقرا لحكم القذافي.

وتزامن ظهور الضابط القطري وقتها مع ظهور مجموعات من المخابرات القطرية في طبرق وبنغازي شرق ليبيا بينما ثار أهالي طبرق في 2011 على المجموعة القطرية الاستخباراتية التي دخلت تحت غطاء اطباء ومهندسين وذلك بعد انكشاف تمويلهم وتسليحهم للإرهابيين، وقاموا بطرد القطريين فور مقتل اللواء عبد الفتاح يونس قائد الجيش الليبي وقتها، حسب مصادر محلية.







ورصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، استمرار قطر في دعم وتمويل الإرهاب، شمل رحلات لطائرات عسكرية قطرية إلى الجنوب الليبي مع توافر أدلة تفيد بدعم السلطات القطرية لتنظيم الإخوان الإرهابي والمليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس ومدن في الغرب

وأكد الدكتور عبدالمنعم الحر، رئيس المنظمة في حديث لـ"الخليج 365"، أن "المنظمة في ليبيا تتوفر لديها قائمة بانتهاكات قطر للمعاهدات والمواثيق الدولية؛ مثل المعاهدتين الدوليتين لمكافحة تمويل الإرهاب والتفجيرات الإرهابية، والإعلان العالمي بشأن التدابير اللازمة للقضاء على الإرهاب الدولي، ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود".

ولفت إلى أن ذلك يستدعي اتخاذ موقف حاسم تجاهها، محذار من أنه "ما لم تتعرض قطر لضغوط دولية جادة، فإن الإرهاب في ليبيا لن يتوقف".