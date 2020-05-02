المرصد السوري يعلن حصيلة قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن المرتزقة السوريين يتساقطون واحداً تلو الآخر في ليبيا، موضحاً أن 26 من المرتزقة الموالين لأردوغان قتلوا خلال المعارك مع قوات الجيش الليبي.

وأعلن، في بيان، أن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا بلغت 249 مرتزقاً، مشيراً إلى أن هؤلاء الإرهابيين ينتمون لفصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".

ووفقاً للمرصد السوري، فإن القتلى قضوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وأكد المرصد أن تركيا تواصل عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا عبر وصول دفعات جديدة للقتال فى صفوف مليشيات فايز السراج.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فإن تعداد المرتزقة المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 7400 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 إرهابي.





ونشرت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي تسجيلات مصورة تظهر اعترافات أحد المرتزقة السوريين، وتظهر نجاحات وحدات الجيش الوطني في استهداف المليشيات في محور صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس.

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وأوضح مقطع الفيديو وجود مجموعة تضم نحو 10 مرتزقة سوريين مع قائد سيارة يحاول الوصول إليهم لنقلهم لمكان ما.

كما أظهر اختباء داخل منزل بعد استهدافهم من قبل الجيش الليبي، ما أدى إلى مقتل عدد منهم وجرح آخرين.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إنها حصلت على التسجيل من كاميرا تخص أحد المرتزقة السوريين، وذلك بعد مداهمة المكان واستسلام بقية العناصر، بما فيهم مصور الفيديو.

وتمكن الجيش الوطني من قتل المئات من المرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا للقتال ضمن صفوف مجموعات الوفاق، كما ألقي القبض على العديد منهم خلال المعارك في محاور طرابلس.

وقال الجيش الليبي، الجمعة، إنه صد هجومين للمليشيات المدعومة بالمرتزقة السوريين على محور المشروع ومحور عين زارة، وأعلن السيطرة على شارع المطابات بالكامل.

كما تمكنت القوات الليبية من سحب 7 جثث ترجع إلى مرتزقة سوريين من محور مشروع، بعد فرار باقي المجموعات من مواقعهم واسترجاع ثلاث آليات مسلحة كانت بحوزتهم وحرق آلية أخرى.

وأعلن الجيش الليبي صد هجوم للمرتزقة السوريين حاولوا مهاجمة تمركزاته المتقدمة بهدف استرجاع ما فقده في اليومين الماضيين.