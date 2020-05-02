نشر منظومة "إس- 400".. تأجيل تركي بخوف مستتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت تركيا تأجيل تفعيل ونشر منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس- 400) التي اشتراها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان من موسكو العام الماضي، بزعم تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بالبلاد.

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في حين أن معارضين ومراقبين يقولون في المقابل إن سبب التأجيل هو خوف أنقرة من عقوبات أمريكية محتملة حال تفعيل المنظومة، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا منذ سنوات بسبب السياسات التي يتبناها النظام الحاكم، وأدت لتراجع البلاد في مختلف المجالات.

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الصفقة التي أبرمت بين تركيا وروسيا وتم بموجبها شراء تلك المنظومة، تسببت في حالة من الجدل ما زالت مستمرة حتى اليوم داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تعارض دول فيه وعلى رأسها الولايات المتحدة، الصفقة على اعتبار أن تلك الأنظمة لن تتوافق مع نظيراتها الخاصة بالحلف، وتمثل كذلك تهديداً لطائراته.