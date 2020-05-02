رئيس البرلمان العراقي يدعو الأعضاء لحضور جلسة الإثنين المقبل المزيد

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، النواب لحضور جلسة الإثنين المقبل؛ لدراسة ومناقشة البرنامج الوزاري المقدم من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.



وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا النواب للحضور إلى البرلمان، الإثنين المقبل"، مطالباً وزارة النقل بتوفير رحلات طيران لنقل النواب إلى بغداد.

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وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ترأس الاجتماع الأول للجنة دراسة ومناقشة البرنامج الوزاري المقدم من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي".

وأكد الكعبي حصول اتفاق من اللجنة النيابية لتضمين عدد من المقترحات في البرنامج الوزاري المقدم من الكاظمي، مشيراً إلى أن الأولويات والركائز التي حددتها اللجنة تخص قانون الموازنة، وأزمة كورونا والانتخابات المبكرة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية والصحية الطارئة، وغيرها".

وكانت لجنة دراسة البرنامج الوزاري اتفقت في وقت سابق على تقديم جملة من المقترحات لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.