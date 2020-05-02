229 وفاة و16 ألف إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل المزيد

داوود عبدالرؤوف - الخليج 365السبت 2020/5/2 10:35 م بتوقيت أبوظبي
شخصت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 33 إسرائيليا بفيروس كورونا خلال ساعات نهار اليوم السبت ما رفع عدد المصابين إلى 16185.
وتم تسجيل حالتي وفاة واحدة خلال ساعات نهار السبت ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 229 حالة.
وقالت وزارة الصحة إن 105 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 62 في حالة متوسطة في حين وصفت حالة 6196 من المصابين بأنها طفيفة.
وبحسب وزارة الصحة فإن 82 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.
ولفتت وزارة الصحة إلى أن 9593 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 6363 حالة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام الأخيرة من القيود التي كانت فرضتها شهر آذار/مارس الماضي..
وتبدأ إسرائيل غدا الأحد بإعادة العملية التعليمية تدريجيا بعد توقفها منذ أواسط شهر آذار/مارس الماضي.
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