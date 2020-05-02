بلدية برجا: لا إصابات جديدة بالكورونا وحالات الشفاء بلغت 15

أشار التقرير الثامن والثلاثين للجنة الصحية في خلية ​الأزمة​ في ​بلدية برجا​، الى أن "البلدة على طريق التخلص من أزمة ​فيروس كورونا​ التي طالت عددا من أبنائها، إذ أعلن عدم تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واقتصار العدد الحالي للمصابين على شخصين فقط، بعد شفاء 15 مصابا وتسجيل حالة وفاة واحدة منذ بدء الأزمة".

ولفت التقرير إلى "أن اللجنة تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".