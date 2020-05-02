حراك حاصبيا ينظم مسيرة احتجاجية ضد الغلاء وارتفاع الدولار

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، عن أن حراك حاصبيا نظم قبل قليل مسيرة احتجاجية انطلقت من باحة السراي الشهابية وسط حاصبيا وطافت في شوارع البلدة الرئيسية وردد المشاركون هتافات ضد ​السلطة​ وغلاء الأسعار والارتفاع الجنوني للدولار مطالبين ب​مكافحة الفساد​ ومحاسبة الفاسدين واسترداد ​الأموال المنهوبة​ للخزينة الدولة مع تأكيده على الاستمرار في ثورتهم حتى تحقيق أهدافهم. هذا وقد والف المحتجون عناصر من ​القوى الأمنية​ بهدف الحفاظ على الأمن والهدوء.

تجدر الإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت تحركات لنفس الغاية في العديد من المناطق اللبنانية.

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