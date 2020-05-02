حراك حاصبيا ينظم مسيرة احتجاجية ضد الغلاء وارتفاع الدولار

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، عن أن حراك حاصبيا نظم قبل قليل مسيرة احتجاجية انطلقت من باحة السراي الشهابية وسط حاصبيا وطافت في شوارع البلدة الرئيسية وردد المشاركون هتافات ضد السلطة وغلاء الأسعار والارتفاع الجنوني للدولار مطالبين بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة للخزينة الدولة مع تأكيده على الاستمرار في ثورتهم حتى تحقيق أهدافهم. هذا وقد والف المحتجون عناصر من القوى الأمنية بهدف الحفاظ على الأمن والهدوء.
تجدر الإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت تحركات لنفس الغاية في العديد من المناطق اللبنانية.
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