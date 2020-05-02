البستاني: لم يتبين في تموز ان الفيول مغشوش لأن هناك تحاليل لم تصدر

أعلنت الوزيرة السابقة ندى البستاني، في حديث تلفزيوني، انه "لم يتبين في تموز ان ​الفيول​ مغشوش لأن هناك تحاليل لم تصدر، وعندما كنت وزيرة نفط اعدت ارسال دفتر الشروط الى ادارة المناقصات، وبالطبع القضاء سينظر بالادلة وسيصدر قراراته ولدينا ثقة به".

ولفتت البستاني الى انه "أثناء مشاركتنا في الحكومات السابقة وعند تجديد عقود الفيول طالب وزراء التيار الغاءها واجراء مناقصة، ومنذ العام 2010 نعمل على تخفيض اسعار العقود وتمكنّا من توفير 50 مليون ​دولار​ سنوياً، وجرت مناقصة شفافة في موضوع البنزين ولا علاقة لاسم الشركة والمهم ان تُفتح هذه الملفات كلها".