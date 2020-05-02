أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، أنه "تم التأكد من تسجيل حالتين إيجابيتن مصابتين بـCOVID-19 من بين الركاب الـ158 الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت فجر أمس من كوناكري. وستتم إعادة الفحص لحالتين أخريين كانتا على متن الرحلة نفسها للتأكد من إصابتهما أو عدمها".
وأشارت إلى أنه سيتم نقل المصابين إلى المستشفى "مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة، وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري"، مؤكدة عدم "تسجيل أي إصابات على متن الرحلة التي وصلت فجر أمس من الرياض، حيث أتت نتائج كل الفحوصات للركاب الـ90 سلبية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: إصابتان بكورونا برحلة كوناكري وسيعاد الفحص لحالتين ولا إصابات برحلة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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