العمل الإسلامي تدين قرار المانيا: حزب الله كبير جدا على مسافة الوطن

دانت ​جبهة العمل الإسلامي​ في ​لبنان​ بشدة "القرار الألماني بتصنيف ​حزب الله​ منظمة إرهابية، معتبرةً أنّ هذا القرار "خاطئ وجائر ويأتي في سياق ضغوط ​الإدارة الأميركية​ على الدول الأوروبية كي تدور في فلكها وتخضع لسياساتها الخارجية وخصوصاً تجاه مواجهة محور ​المقاومة​ في منطقة ​الشرق الأوسط​.

وأشارت الجبهة في بيان إلى أنّ "حزب الله في لبنان ليس حزباً صغيراً أو متقوقعاً ومنغلقاً على نفسه بل هو كبير جداً ويمتلك كتلة نيابية وازنة وعريضة على مدى مساحة الوطن إضافة إلى التأييد الواسع له ولمقاومته المحقة من الحلفاء الصادقين المخلصين والأوفياء من المسلمين والمسيحيين على حدّ سواء".

وأكدت الجبهة "وقوفها إلى جانب حزب الله ومحور المقاومة في مواجهة الأعداء الحقيقيين للأمة، ومواجهة كافة مخططاتهم ومشاريعهم الاستكبارية والاستعمارية الحاقدة والدنيئة".