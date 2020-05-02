جريحان في إطلاق نار خلال إشكال في طرابلس

وقع إشكالا في طرابلس بين شبان في منطقة باب الرمل في طرابلس، تطور إلى إطلاق نار، وإصابة شخصين، وحضر عناصر من القوى الأمنية إلى المكان، وبدأوا ملاحقة مطلق النار.
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