وزارة الصحة: فحوصات الPCR في قضاء الهرمل ستجرى غدا

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة، في بيان، أن فريقا طبيا سيجري غدا فحوصات PCR في قضاء الهرمل وتحديدا بلدات الهرمل والقصر وحوش السيد علي وسهلات الماي، وذلك ضمن خطة الوزارة "لإجراء مسح ميداني في مختلف المناطق اللبنانية، لتحديد الواقع الوبائي لجائحة COVID-19"، عبر إجراء فحوصات PCR "لعينات من المواطنين الذين خالطوا حالات مصابة أو ممن يعانون من عوارض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية، أو ممن يكونون في ميدان عملهم على تماس دائم مع المواطنين".
وأشار المكتب إلى أن حملة قضاء الهرمل ستنطلق عند الساعة التاسعة من صباح غد الأحد، في مستشفى البتول في الهرمل.
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