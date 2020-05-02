وديع عقل: التيار الوطني كان واضعاً عينه على فساد الفيول حتى ظهر الدليل

أشار المحامي ​وديع عقل​ إلى أن "مافيا ​النفط​ تنهب الدولة ال​لبنان​ية، و​التيار الوطني الحر​ كان واضعاً عينه على ملف الفساد في ​الفيول​، لكن كنا ننتظر الدليل القاطع الذي وقع في يدينا حين دخلت ​باخرة​ الفيول في شهر آذار من هذا العام إلى لبنان".

وأكد عقل أن الباخرة أتت إلى لبنان وتحمل معها شهادة من دولة ​مالطا​ تثبت أن الفيول بنوعية جيدة، وبعد أن أُجريت الدراسات الجدية لعينات، إتضح أنه فيول مغشوش، وتوجهنا إلى النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، حتى وصلنا اليوم إلى عدد كبير من التوقيفات وهناك أشخاص توالوا عن الأنظار، بالإضافة إلى مداهمة الشركة بحضور القاضية عون، والفضيحة الأكبر هي أنه عندما كان هناك موقوفين بهذه القضية، وصلت باخرة ثانية اليوم، إتضح أنها غير مطابقة للمواصفات وتحمل أسوأ أنواع الفيول".