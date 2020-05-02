نديم الجميل: طوّروا اقتصادكم المقاوم واتركوا اقتصادنا

أشار النائب ​نديم الجميل​ إلى أن "​حزب الله​ يهاجم ​مصرف لبنان​ و ​المصارف​ و بالوقت عينه يجاهر باقتصاده و دولاراته!". وتوجه لحزب الله في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، قائلا لهم: "طوّروا اقتصادكم المقاوم الذي يعجبكم و اسّسوا مصارف خاصة بكم و اتركوا اقتصادنا و​القطاع المصرفي​ اللبناني بسلام دون عقوبات و ضغوطات".

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