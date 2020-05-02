أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، عن أنه وحفاظا على ​الثروة السمكية​ في ​نهر الحاصباني​، أصدرت بلدية حاصبيا قرارا عممته على كافة أبناء المنطقة منعت بموجبه صيد السمك من اليوم وحتى نهاية شهر أيار الجاري تحت طائلة المسؤولية ولفت رئيس البلدية لبيب الحمرا أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على الثروة السمكية في مجرى النهر طيلة هذه الفترة التي يتكاثر فيها السمك وأكد أن شرطة البلدة تقوم بدوريات متواصلة تنفيذا للقرار وقمع النخالفات على أمل أن يلقى التجاوب المطلوب من قبل الجميع .

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الحاصباني تصدر تعميما تمنع فيه صيد السمك بالحاصباني لنهاية أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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