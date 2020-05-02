ريفي: نقف بوجه دويلة حزب الله ولا يمكن القبول بالسلاح غير الشرعي

أكد وزير العدل السابق أشرف ريفي، في حديث تلفزيوني، ان "الموقف كان واضح وشفاف منذ اللحظة الأولى وهو الوقوف بوجه دويلة "حزب الله" فلا يمكن القبول بسلاح غير شرعي"، مشيراً الى ان "حزب الله قام بتخريب البلد والرهان اليوم هو على الدولة"، لافتاً الى ان "طرابلس شيطنها حزب الله والنظام في سوريا بسبب رفض الوصاية عليها".
وشدد ريفي الى انه "مع العيش المشترك وهو اول من قام برفع نسبة مشاركة الطائفة المسيحية الكريم في قوى الأمن، وجرى اضاءت احد الشجرات الميلادية في طرابلس وذلك للتمسك بالعيش المشترك ولكن كل شخص يشيطن ان كان لديه اختلاف مع الوصاية السورية"، موضحاً ان "العلاقة التي تجمعه برئيس الحكومة السابق سعد الحريري جيدة، ووتيرة الاتصال مع اخيه بهاء الحريري خفيفة لانه خارج البلد، والموضوعية تقتضي على الجميع اعطاء فترة سماح لحكومة حسان دياب".
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