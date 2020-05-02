جمعية الإصلاح: نستنكر التعرض للجيش وقرار ألمانيا ضد حزب الله

استنكر رئيس الهيئة الإدارية لـ"جمعية الإصلاح والإنماء الإجتماعي في ​الشمال​" الشيخ حسام العلي، في بيان "التعرض لجنود ​الجيش اللبناني​ خلال عمليات فتح الطرقات وإعادة التواصل في ما بين ​طرابلس​ ومناطق الشمال"، مثنيا على "الأصوات التي صدحت بالدفاع عن ​المؤسسة العسكرية​"، وعلى "​الجمعيات الأهلية​ التي بادرت إلى تكريم عناصر الجيش وإيصال رسالة واضحة لكل الجهات السياسية الماكرة التي تعبث بأمن الناس وقوت عيالهم".

ورأى "وجوب دعم ​الحكومة اللبنانية​ الحالية التي تسعى لإيجاد حلول في ظل وباء ​كورونا​ ومشكلات إقتصادية وإجتماعية مسؤولة عنها منظومات فاسدة حكمت البلاد منذ ثلاثة عقود"، مديناً "قرار ​الحكومة الألمانية​ حظر وملاحقة ​حزب الله​ في ​المانيا​".