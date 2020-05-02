جمعية الإصلاح: نستنكر التعرض للجيش وقرار ألمانيا ضد حزب الله

استنكر رئيس الهيئة الإدارية لـ"جمعية الإصلاح والإنماء الإجتماعي في الشمال" الشيخ حسام العلي، في بيان "التعرض لجنود الجيش اللبناني خلال عمليات فتح الطرقات وإعادة التواصل في ما بين طرابلس ومناطق الشمال"، مثنيا على "الأصوات التي صدحت بالدفاع عن المؤسسة العسكرية"، وعلى "الجمعيات الأهلية التي بادرت إلى تكريم عناصر الجيش وإيصال رسالة واضحة لكل الجهات السياسية الماكرة التي تعبث بأمن الناس وقوت عيالهم".
ورأى "وجوب دعم الحكومة اللبنانية الحالية التي تسعى لإيجاد حلول في ظل وباء كورونا ومشكلات إقتصادية وإجتماعية مسؤولة عنها منظومات فاسدة حكمت البلاد منذ ثلاثة عقود"، مديناً "قرار الحكومة الألمانية حظر وملاحقة حزب الله في المانيا".
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