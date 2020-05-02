تسجيل 166 وفاة بكورونا بفرنسا بانخفاض كبير لمعدل الوفيات اليومي

أعلن مدير الإدارة العامة لشؤون ​الصحة​ الفرنسية جيروم سلمون، في ​مؤتمر صحفي​، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية بواقع 166 حالة وبلغت نقطة 24760 شخصا، بينهم 15487 توفوا في ​المستشفيات​ و9273 في دور المسنين.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس في ​فرنسا​ في مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 28 نيسان 367، و في 29 نيسان 427، و في 30 نيسان 289، و في 1 أيار 218.