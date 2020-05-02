تسجيل 166 وفاة بكورونا بفرنسا بانخفاض كبير لمعدل الوفيات اليومي

أعلن مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 166 حالة وبلغت نقطة 24760 شخصا، بينهم 15487 توفوا في المستشفيات و9273 في دور المسنين.
ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس في فرنسا في مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 28 نيسان 367، و في 29 نيسان 427، و في 30 نيسان 289، و في 1 أيار 218.
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