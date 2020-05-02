مسؤول إيراني عن قرار ألمانيا: حزب الله منع وصول داعش لأوروبا

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني عباس علي كدخدائي، عن أن دماء وتضحيات عناصر ​حزب الله​ اللبناني، هي التي منعت وصول إرهابيي داعش إلى العواصم الأوروبية، وذلك في تعليق له على تصنيف ​ألمانيا​ للحزب كمنظمة إرهابية.

واعتبرالمتحدث، أن "إجراء ​الحكومة الألمانية​ ضد ​الشعب اللبناني​ عبر تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، يعارض القوانين الدولية ويخالف حق تقرير المصير والذي هو أصل قانوني في شريعة حقوق ​الإنسان​"، معتبراً أنه "على الحكومة الألمانية، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تقف إلى جانب قوى المقاومة التي تدافع عن أرضها وشعبها بدلا من مناصرة الكيان الصهيوني".

واعتقد كدخائي أن "إجراء الحكومة الألمانية بحق حزب الله أثبت أن شعار دفاع هذه الحكومة عن ​حقوق الانسان​ غير حقيقي بل يستخدم كذريعة من أجل القضاء على حقوق الشعب في مختلف مناطق العالم".