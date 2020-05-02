سلطات اليابان تسجل أكبر ارتفاع للوفيات بفيروس كورونا

أفادت ​وزارة الصحة​ اليابانية، عن تسجيل 31 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد، بينها 15 في العاصمة ​طوكيو​، مشيرة إلى أن العدد العام ل​ضحايا​ المرض بلغ بالتالي 530 شخصا بينهم 13 من سفينة "Diamond Princess" الراسية حاليا في مدينة يوكوهاما.

كما ذكرت وزارة الصحة، ، في إحصائية نشرتها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالعدوى، ارتفع بواقع 306 حالات، وبلغ 15589، وبلغ عدد المتعافين من المرض حتى الآن 4632 شخصا.

وأعلن ​وزير الصحة​ الياباني، كاتسونوبو كاتو، في وقت سابق من السبت، أن بلاده ستسرع وتيرة مراجعة عقار "رمديسيفير" المضاد للفيروسات والذي تنتجه شركة "جيلياد ساينسيز" الأميركية على أمل أن يتم إقراره ليستخدم لعلاج المصابين بالفيروس.

