الخارجية في كازاخستان تنفي الاتهامات بتطوير أسلحة بيولوجية

أكدت ​وزارة الخارجية​ في ​كازاخستان​، في بيان، انه "بسبب تزايد انتشار معلومات غير صحيحة في وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية فيما يتعلق بأنشطة المختبرات البيولوجية في كازاخستان، نؤكد أنه لا يجري تطوير أسلحة بيولوجية في كازاخستان، ولا تجري أبحاث ضد دول أخرى"، مشيرة الى ان "نشاط المختبر يركز على ضمان السلامة البيولوجية في كازاخستان، وإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية والمساهمة في الحد من انتشار ​فيروس كورونا​".

هذا وتتوقع الجهات الطبية في كازاخستان أن يصل عدد المصابين مع حلول نهاية أيار الحالي، إلى 4000 حالة إصابة بفيروس كورونا، في إشارة إلى نجاح الخطط الحكومية المتبعة لمواجهة الوباء منذ البداية وأبرزها عدم التهاون والحزم في التعامل مع كافة القضايا المتعلقة بالموضوع.