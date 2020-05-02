صحافيان في البيت الأبيض: "الكل هنا تلقى لقاحًا ضد كورونا"!

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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بعدما تم تداول فيديو عن حديث بين صجافيين في البيت الأبيض عن تلقيهما لقاحًا ضد كورونا، برر أحدهما هذا الحديث بالقول إنه مزاح، والمتداول مجتزأ، بينما يؤكد الناشطون أن ثمة مؤامرة ما.

شاع حوار بين صحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطه ميكروفون مفتوح في غرفة مؤتمرات البيت الأبيض، إذ أثار تساؤلات بشأن "نظرية مؤامرة" عن لقاح "سري" ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بين جون روبيرتس، كبير مراسلي قناة فوكس في البيت الأبيض، ودوغ ميلز، مصور صحيفة نيويورك تايمز.

جرى هذا الحديث قبل بدء المؤتمر الصحفي اليومي في 21 أبريل الماضي، وطلب فيه روبيرتس من ميلز خلع القناع الواقي، أو الكمامة، فرد ميلز قائلًا: "تلقينا اللقاح كلنا".

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تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو على نطاق واسع، وردوه إلى "نظرية مؤامرة" عن لقاح ما تعرفه أميركا ولا يعرفه العالم، إلا أن روبيرتس علّق على هذا الأمر لوكالة أسوشيتد برس قائلًا: "مقطع الفيديو المتداول مجتزأ من حوار أطول، وكان مزاحًا بيننا".

بحسب تصريح روبيرتس لأسوشيتد برس، سأله ميلز: ماذا تعرف يا صديقي؟، "فأجبته: يمكنك نزع كمامتك فمعدل الوفيات يراوح بين 0.1 و0.3 في المئة وفقًا جامعة جنوب كاليفورنيا.. فرد علي ميلز مازحًا: حقًا؟ طمأنتني، فالكل هنا تلقى اللقاح في أي حال".

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