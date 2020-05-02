شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 48 ساعة.. نقيب المحامين يلتقى وزير المالية لتجديد بروتوكول “القيمة المضافة” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رجائى عطية نقيب المحامين، رسالة للمحامين بشأن تجديد بروتوكول القيمة المضافة جاء فيها :" أرجو أن تطمئنوا فيما يتصل ببروتوكول ضريبة القيمة المضافة، وهو ما كانت أوراقه قد اخفيت عني، ولكني أبلغت بأن وزير المالية سيلتقي بي خلال 48 ساعة لتجديد البروتوكول".

وكان رجائي عطية نقيب المحامين، أكد من قبل أنه اتصل منذ عدة أيام بنائب وزير المالية لتمديد البروتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة، فأفاد بأن وزير المالية كان قد أصدر تعليماته بعدم تجديد البروتوكول بعد أن اعتقد بأن النقابة غير ملتزمة به ولا ترغب فيه.

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وتابع رجائى عطية :" أخبرته بأن هذا غير صحيح وأنه يرغب في تمديد البروتوكول، فوعد بإعادة المحاولة للحصول على موافقة الوزير، وأنه سيخطر الزميل أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة بالنتيجة، ولكنه لم يتصل، وصار واضحا أن الوزارة لا ترغب في تمديد البروتوكول".

فيما كان رجائى عطية نقيب المحامين، قد أصدر قرارا بشأن شروط قيد خريجي التعليم المفتوح بالنقابة.

وأضاف عطية في قراره أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى الفقرة الثالثة للمادة/ 13 المضافة بالقانون 147 لسنة 2019، يشترط لقيد خريج التعليم المفتوح بنقابة المحامين أن يكون حاصلا قبل إجازة الحقوق على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر وعلى إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة طبقا لأحكام القانون واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز قبول أو قيد أو إعادة قيد بنقابة المحامين دون استيفاء هذه الشروط التي نص عليها القانون.