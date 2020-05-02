شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جبروب وتعنت أردوغان.. كورونا تتفشى فى الضباط المعتقلين بسجون تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب طالب الكلية الحربية التركي المعتقل بسجن سيليفري، أنس كارادوران، بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بالتزامن مع الدعوات الاحتجاجية التي طالبت بالإفراج عن طلبة الكليات العسكرية، الذين اعتقلتهم السلطات التركية بتهمة الاشتراك في مسرحية الانقلاب المزعوم.

وانتقل طالب الفرقة الثانية بالكلية الحربية، الذي اعتقل بسجن سيليفري، بعد محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، أنس كارادوران، إلى المستشفى بعدما ظهرت عليه أعراض المرض. وأُجري له اختبار الفيروس، وكانت نتيجة التحليل إيجابية فوضع تحت العلاج.

وحسب ما ذكر موقع سامان يولو التركي المعارض، بدأ أنس كارادوران، الذي اشتكى من ارتفاع درجة الحرارة، في تلقي العلاج الدوائي لأن الفيروس لم ينزل إلى الرئتين.

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ونشر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي ونائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن قوجة إيلي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، تغريدة عن إصابة أنس بالكورونا، وقال إنه رغم ذلك لم تجر اختبارات على أصدقائه الذين معه في نفس المهجع أو بقية المحبوسين بالسجن.