شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتساءل عن جدوى إنشاء كوبرى مشاة بشارع قصر العينى بتكلفة 17 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن جدوى إنشاء كوبري للمشاة فى أول شارع القصر العينى بتكلفة 17 مليون جنيه فى منطقة بها بطء سيارات وتكدس مرورى ولا تمثل أى خطورة على أرواح المواطنين، وكان يمكن الاستعاضة عنه بإشارة مرور.

وأوضح البلتاجى، أن الموقع ليس فى حاجة لكوبرى بكل هذه التكلفة على الخزانة العامة للدولة، وكان من الممكن ان يتم عمل إشارة او نفق بتكلفة أقل ويؤدي نفس الغرض، وتوجيه باقى الاعتمادات لمشروعات قومية أخرى أكثر نفعا للمواطنين فى المحافظة، خاصة وان هناك العديد من المشروعات القومية سواء مياه الشرب والصرف الصحى أو عمل أنفاق على الطريق الدائرى، أو رصف بعض الطرق الداخلية، وأعمال الإنارة، وغيرها من المشروعات العاجلة المتوقفة نتيجة عدم وجود اعتمادات مالية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كل محافظة يوجد بها العديد من المشروعات العالقة، ومن الأولى أن يتم توجيه هذه الاعتمادات للانتهاء منها، مطالبا بحصر كافة المشروعات المتوقفة على صعيد كل محافظة، ويتم عقد اجتماع موسع مع كل نواب المحافظات وطرح الرؤى بخصوص المشروعات العالقة، والاعتمادات المالية المتاحة، وكيفية الاستفادة من هذه الاعتمادات بما يخفف عن كاهل المواطنين، وتنفيذ مشروعات ذات نفع عام.

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ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب" لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها".

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.