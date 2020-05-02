إيران تحذر من تداعيات وخيمة حال تمديد حظر التسليح عليها



حذرت الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، من "تداعيات وخيمة" حال تمديد حظر التسليح عليها، حسبما أفادت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية.

ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قوله: إن تمديد حظر التسليح على طهران سيؤدي إلى تداعيات وخيمة، ليس فقط على الاتفاق النووي بل أبعد من ذلك على أمن المنطقة واستقرارها، متابعا إن تمديد حظر التسليح على إيران أمر مرفوض ليس فقط من قبل

طهران، بل كذلك لا ينبغي أن تقبله الدول الأعضاء في إطار الاتفاق النووي، واصفا هذا الأمر بأنه مؤشر على غطرسة الإدارة الأمريكية وتجاهلها للقوانين واستغلال المعاهدات الدولية بشكل أحادي.

وبشأن رد إيران في حال تمديد حظر التسليح عليها بسبب الضغوط الأمريكية، قال ربيعي: "نحن سنواصل مشاوراتنا مع أصدقائنا وكذلك مع سائر أعضاء الاتفاق النووي، وبناء

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على المشاورات التي أجريناها معهم فإنهم سيرفضون التصرف الأمريكي".

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على مبيعات الأسلحة إلى إيران وتصدير الأسلحة منها في عامي 2006 و2007، وبعد توقيع الاتفاق النووي، تقرر رفع هذا الحظر في 18 أكتوبر 2020، بعد أن يؤكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلمية برنامج إيران النووي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد دعا مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر التسليح المفروض على إيران.

واعتبرت إيران دعوة واشنطن لتمديد حظر التسليح، محاولة أخرى لصرف الأنظار عن استمرار الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الشعب الإيراني.

