ًالمركز الإفريقي للوقاية من الأمراض: 40 ألف إصابة بكورونا بإفريقيا

ذكر المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، اليوم السبت، أن عدد حالات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في إفريقيا ارتفعمن 39018 بعد ظهر أمس الجمعة إلى 40746 حالة اليوم السبت.
ووصل عدد الوفيات جراء المرضإلى 1689 حتى اليوم السبت، بحسب المركز.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز أنه وسط الانتشار السريع للفيروس عبر القارة، تعد مصر وجنوب إفريقيا والمغرب والجزائر أشد الدول تضررا من المرض.
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