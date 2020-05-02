مالي تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المالية، اليوم السبت، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وأكدت الوزارة، في بيان بثته وكالة

الأنباء التابعة لدولة مالي، أن إجمالي عدد المصابين في مالي بفيروس كورونا المستجد بلغ 503 أشخاص منذ ظهور أول حالة للوباء في الدولة نهاية شهر مارس الماضي.

وأضاف البيان، أنه تم شفاء 196 حالة، بينما توفي 26 شخصًا.