منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تطالب بحماية الصحفيين

طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم السبت الدول الأعضاء بتوفير الحرية الكاملة للصحفيين لممارسة عملهم بلا خوف أو ضغوط خاصة في ظل أزمة (كورونا) الراهنة.



جاء ذلك في رسالة فيديو نشرتها المنظمة اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، دعا فيها ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام هارلم ديسير الدول الأعضاء؛ لتأمين

ظروف عمل جيدة للصحفيين.

وقال ممثل المنظمة في الرسالة: "دعوا الصحفيين يقومون بعملهم دون عوائق وتأكدوا من وصولهم إلى المعلومات ودعم وسائل الإعلام التي تعاني من الناحية المالية بسبب الوباء".

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وأضاف: "بينما يجد العالم نفسه في خضم جائحة عالمية، فإن ضرورة وجود إعلام حر يعد

أكثر أهمية من أي وقت مضى".. معتبرا أن هذا أمر حاسم من أجل تزويدنا بمعلومات موثوقة حول الوضع الصحي وإعلامنا على أساس يومي بالقرارات الحكومية والتدابير الصحية.

واستطرد المسئول الأوروبي: "لا تعتمد صحتنا فقط على الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها بسهولة ولكن أيضًا على الوصول إلى معلومات دقيقة حول الوباء وتطوره وطرق حماية أنفسنا والآخرين".

وأشار ديسير إلى أن وسائل الإعلام تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة.

