تركيا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 3336 حالة

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد في تركيا، ارتفع بواقع 78 شخصًا في الساعات 24 الماضية وأصبح العدد الإجمالي3336، فضلًا عن 1983 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
الولايات المتحدة وأكثر بقليل من روسيا.
وأفادت بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 124375، وهي أعلى حصيلة خارج أوروبا الغربية أو
وتعافى حتى الآن 58259 شخصًا من فيروس كورونا المستجد.
وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت في تركيا خلال 24 ساعة الماضية 36318، مما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشي الجائحة إلى ما يزيد على 1.1 مليون.
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