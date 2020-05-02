رفض البيت الأبيض مثول الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالإدارة الأمريكية، أمام جلسة لمجلس النواب بالكونجرس، بشأن إجراءات مواجهة جائحة كورونا.
6 مايو الجاري، لكي يستعرض جهود الحكومة لمكافحة الفيروس.
وكانت لجنة المخصصات بمجلس النواب، تسعى لطلب شهادة الدكتور فاوتشي في جلسة الاستماع التي من المقرر عقدها يوم
وقال إيفان هولاندر، المتحدث باسم اللجنة، في تصريح اليوم، إنه جرى إبلاغ اللجنة بأن البيت الأبيض أعاق مثول الدكتور فاوتشي أمام اللجنة.
من ناحية أخرى أشار جود دير، نائب المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض- في بيان- إلى أنه قد تكون هناك نتائج عكسية للسماح للدكتور فاوتشي بالشهادة أمام الكونجرس في وسط استمرار جهود الحكومة لمواجهة الجائحة والعمل على إعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي بصورة آمنة.
وأكد التزام الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الكونجرس لتقديم الشهادة "في الوقت المناسب".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض يرفض مثول كبير خبراء الأمراض المعدية بالإدارة الأمريكية أمام النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.