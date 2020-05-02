البيت الأبيض يرفض مثول كبير خبراء الأمراض المعدية بالإدارة الأمريكية أمام النواب

رفض البيت الأبيض مثول الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالإدارة الأمريكية، أمام جلسة لمجلس النواب بالكونجرس، بشأن إجراءات مواجهة جائحة كورونا.



وكانت لجنة المخصصات بمجلس النواب، تسعى لطلب شهادة الدكتور فاوتشي في جلسة الاستماع التي من المقرر عقدها يوم

6 مايو الجاري، لكي يستعرض جهود الحكومة لمكافحة الفيروس.

وقال إيفان هولاندر، المتحدث باسم اللجنة، في تصريح اليوم، إنه جرى إبلاغ اللجنة بأن البيت الأبيض أعاق مثول الدكتور فاوتشي أمام اللجنة.

من ناحية أخرى أشار جود دير، نائب المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض- في بيان- إلى أنه قد تكون هناك نتائج عكسية للسماح للدكتور فاوتشي بالشهادة أمام الكونجرس في وسط استمرار جهود الحكومة لمواجهة الجائحة والعمل على إعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي بصورة آمنة.

وأكد التزام الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الكونجرس لتقديم الشهادة "في الوقت المناسب".

