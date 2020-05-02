كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 08:34 مساءً - انت الان تقراء خبر "قرقاش" ينتقد "الأخبار الكاذبة" التي تطال السعودية ومصر والإمارات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، "الأخبار الكاذبة" التي تطال المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال قرقاش: إن الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات وبوتيرة مستمرة من منصات معروفة "أمر غير مستغرب"، مؤكداً على أن بناء تكتل عربي ينظر إلى الاستقرار والتقدم كأساس للمنطقة، ومستقبلها يواجهه هجمة إقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية، وفقاً لما ذكرته منصة "مداد نيوز".

هذا وتأتي تغريدات وزير الدولة الإماراتي بعد ساعات من تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، طالب فيها دولة الإمارات العربية بـ"التخلي عن اتخاذ موقف عدائي ضد تركيا".

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وجاءت تصريحات متحدث الخارجية التركية، بعد بيان إماراتي أدان "التدخل التركي في الشؤون العربية" وخاصة في الشأن الداخلي الليبي بدعم الميليشيات الإرهابية المسلحة، ونقل المقاتلين الأجانب وتهريب الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتعطيل المسار السياسي ومخالفة الاتفاقات الدولية.

وأكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، على أن تركيا نقلت أكثر من 17 ألف إرهابي من سوريا إلى ليبيا عبر أنقرة؛ للقتال في صفوف ميليشيات "الوفاق".