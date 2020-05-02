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رونار يتنازل عن جزء من راتبه لمواجهة فيروس كورونا

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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أعلن هيرفي رونار، مدرب المنتخب السعودي، عن تخفيض راتبه الشهري، وذلك دعماً للجهود المبذولة من قبل السلطات الصحية لمواجهة فيروس المستجد “كوفيد-19”.

وأوضح رونار، عبر حسابه الشحصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: قررت المشاركة لدعم السلطات الصحية في السعودية من خلال التنازل عن جزء من راتبي وذلك دعماً للجهود المبذولة منها لمواجهة فيروس كورونا، أتمنى لكم الخير وابقوا في منازلكم”.

وسجلت السعودية، اليوم السبت، ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، بزياة 1362 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25459 شخصا.

 

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