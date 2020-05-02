السعودية..ارتفاع قياسي في عدد الإصابات اليومية بكورونا وإجمالي الإصابات بلغ 25459

سجلت السعودية، اليوم السبت، ارتفاعا قياسيا بواقع 1362 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي، عن تسجيل 1362 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25459 شخصا.

كما تم الإعلان عن رصد 210 حالات شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 3765 شخصا فيما تم تسجيل 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 176 متوفيا.