تأكيد 3 إصابات جديدة بكورونا بالعرائش…مخالطتان لعاملة تصبير السمك وعاملة بمصنع آخر

سجلت مدينة العرائش اليوم السبت، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في الإقليم إلى 105 أشخاص.

وكشفت مصادر طبية لـ”اليوم24″ أن الأمر يتعلق بـ 3 نسوة، من بينهن حالتين مخالطتين لعاملة تصبير السمك، تقطنان في حي جنان باشا، وجنان فرانسيس، فيما تتعلق الحالة الثالثة بعاملة تشتغل في إحدى المصانع بمولاي بوسلهام، وتقطن في حي الوحدة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المصابات الثلاث يتواجدن في مستشفى للامريم في العرائش لتلقي العلاجات الضرورية من “كوفيد19″، وحالتهن الصحية جيدة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن مصالح الأطر الصحية، انتقلت إلى الأحياء الثلاث التي يقطن فيها المصابات بالجائحة، وقامت بأخذ عينات من أسرهن للتأكد من إصابتهن أو عدمها.

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وأضافت المصادر للموقع، أنه تمت مباشرة إجراءات العزل على أفراد الأسر المصابين، وتعقيم منازلهم، للحد من الوباء.