هزة أرضية بقوة 6.2 تضرب محافظتي القاهرة والجيزة في مصر

سجلت مصر مساء اليوم السبت، هزة أرضية على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط، لكنها لم تسجل خسائر، بحسب وسائل إعلام محلية

وقال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة الثانية و4 دقائق بالتوقيت المحلي، وبلغت شدتها 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وأكد القاضي أنه لم تتم الإفادة بوقوع أي خسائر او إصابات.