حالتا وفاة و173 حالة شفاء في 24 ساعة في المغرب…نسبة الفتك 3.7% ونسبة الشفاء 20.6 في المائة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث تواصل نسبة تعافي المصابين الارتفاع، فيما سجلت حالتا وفاة جديدتين.

وقال مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريحه اليومي للكشف عن الحالة الوبائية في البلاد، اليوم الجمعة، إنه خلال 24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل ما مجموعه 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4729 حالة.

وأوضح اليوبي، أنه لا زال تتبع المخالطين هو الوسيلة المتخذة لكشف أكبر عدد من المصابين الجدد.

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وسجل حالتا وفاة خلال الأربع والعشرين ساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي 173حالة لتستقر نسبة الفتك في 3.7 بالمائة، مشيرا إلى أنها تقل عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 7 بالمائة.

كما سجل اليوبي أن المملكة سجلت 173 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إجمالي 1256 لتواصل نسبة التعافي ارتفاعها وتصل اليوم إلى 26.6 بالمائة.