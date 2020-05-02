عاجل.. 160 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 4729

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريحه، اليوم السبت، أنه خلال 24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل ما مجموعه 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4729 حالة.

وأوضح اليوبي، أنه لا زال تتبع المخالطين هو الوسيلة المتخذة لكشف أكبر عدد من المصابين الجدد.