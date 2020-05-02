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مقتل سجين قطري جراء التعذيب داخل سجون الحمدين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سجين قطري جراء التعذيب داخل سجون الحمدين والان مع التفاصيل

السبت 2 مايو 2020

كشف مواطن قطري عن تفاصيل جريمة جديدة داخل السجن بالدوحة، مؤكداً وفاة المواطن أحمد طاهود عقب تعرضه للاعتداء والتعذيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة على أيدي رجال شرطة نيباليين بأوامر من إدارة السجن، بعد إضرابه عن الطعام برفقة سجناء قطريين عقب تفشي المستجد (كوفيد- 19).

 

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وعلى الجانب الآخر، كشف المواطن القطري عن تعرض السجينات القطريات للتحرش الجنسي والاغتصاب داخل السجون القطرية، ومنهم الناشطة أسماء المغربي والتي كانت معتقله في الدوحة، وسط تجاهُل وسائل الإعلام المحلية ومنظمات حقوق الإنسان عن تناول قضية المواطنين القطريين داخل السجون.

 

ولم تكن تلك واقعة التعذيب الأولى داخل السجون القطرية، حيث توفي الصحفي المعارض القطري فهد بوهندي، داخل السجون القطرية بعد سنوات من الاعتقال التعسفي لسنوات وحرمانه من أبسط حق من حقوق الإنسان داخل السجن، ما أدى لوفاته.

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