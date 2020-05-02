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شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تسجيل 66 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 8 محافظات، ليصل إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 2219 حالة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم فحص 2854 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 98253".
وأضافت الوزارة: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 95 حالة".
وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 59 حالة شفاء، ليصل مجموع حالات الشفاء 1473 حالة.
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