القبض على سعودي روج شائعات وغير مواعيد الحظر وأربك الناس

السبت 2 مايو 2020

أثار مواطن سعودي لغطاً كبيراً وارتباكاً بين الناس في وسائل التواصل، حيث روج لشائعات عن فيروس كورونا وغير مواعيد وفترات الحظر كما يحلو له عبر موقعه في الانترنيت.



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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن شرطة القصيم، أعلنت اليوم السبت، إيقاف المواطن وإحالته إلى النيابة العامة، بعد ترويجه شائعات حول فترات منع التجول.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحساب إخباري يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد، وادعاءات بتغيير فترات منع التجول، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوية صاحب الحساب، وهو مواطنٌ ، في العقد الخامس من العمر، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة .