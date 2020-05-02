شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. نداء عاجل إلي اسر ضحايا المستشفيات في عدن (وثيقة) والان مع التفاصيل

السبت 2 مايو 2020 قال القاضي فهيم عبدالله الحضرمي أصدر النائب العام فضيلة الدكتور القاضي علي الأعوش توجيهه بشأن مباشرة إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة عدد من المرضى بسبب رفض المستشفيات إستقبالهم لها.

وبناءً على بلاغ مقدم به عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، ووجه فضيلته الزميل رئيس نيابة المحافظة القاضي قاهر مصطفى بتكليف وكيل نيابه في مباشرة التحقيقات و الوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه واستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء ما يقضي به قانون الإجراءات الجزائية. Advertisements وأضاف :بهذا المصاب ندعوا أسر الضحايا بسرعة تقديم الشكاوى للنيابة العامة حتى تتمكن النيابة من مباشرة التحقيقات ونشكر فضيلة النائب العام على تفاعله الصادق وكذلك رئيس النيابه في مباشرة التحقيقات و ننقل تعازينا ومواساتنا لذوي الضحايا سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان..!!

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