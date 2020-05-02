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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في النمسا إلى 596 حالة والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
اعلنت النمسا ،اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 596 حالة بعد تسجيل سبع وفيات جديدة.
وقالت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الالكتروني "تم تسجيل 21 اصابة جديدة بالفيروس مما يرفع عدد الاصابات الى 15479 فيما تعافى 13180 شخصا حتى الان".
واضافت " تم اجراء 269916 اختبارا للكشف عن الفيروس في مختلف المناطق النمساوية".
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